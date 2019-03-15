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Аэропорты Мариуполя и Бердянска запустят после уменьшения буферной зоны военных действий


фото: ivik.ua
Запустить аэропорт "Мариуполь" или "Бердянск" для гражданской авиации можно только после уменьшения буферной зоны военного конфликта

Об этом УНИАН сообщил глава Госавиаслужбы Александр Бильчук.

"Если аэропорт примет решение о возобновлении своей работы, то необходимо иметь все сертификаты и соответствовать требованиям по безопасности. Необходимо учитывать, что у аэропортов, расположенных рядом с зоной конфликта, существует буферная зона. Поэтому если будет принято решение и будут факторы, которые позволят уменьшить буферную зону аэропортов, то только тогда будет приниматься решение о возобновлении деятельности этих аэропортов", - сказал он.

Бильчук отметил, что сейчас проводится работа по изучению возможности запустить аэропорт "Мариуполь" для гражданской авиации.

"Хочу отметить, что президент Порошенко только поставил задачу изучить вопрос возобновления работы аэропорта" Мариуполь". И только после этого будет приниматься решение", - сказал он.

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