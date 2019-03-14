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Звезда "Гарри Поттера" в результате болезни оказался в инвалидной коляске

Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в "Гарри Поттере" передвигается в инвалидной коляске, потому что не может ходить

Об этом сообщает издание TheSun.

У Колтрейна тяжелая болезнь суставов (остеоартрит), с которой 68-летний артист борется уже много лет. Однако с 2016 года Робби ходил, опираясь натрость, а сейчас оказался в инвалидной коляске.

Актер заявил, что в течение 2 лет испытывает "постоянные боли", а его состояние только ухудшается. Три года назад врачи посоветовали ему сбросить лишний вес. Колтрейн похудел, но это ему не помогло.

Сейчас он готовится к операции на колене, которую будут проводить в США и надеется, что после восстановления сустава ему станет лучше.

Напомним, что Робби Колтрейн стал знаменитым в начале девяностых, после выхода на экраны телесериала "Крекер". За исполнение роли доктора Эдди "Фитца" Фитцжеральда он три года подряд получал премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA). А с 2001 года он снялся в восьми частях саги о "Гарри Поттере" и стал любимым великаном всех английских детей.

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