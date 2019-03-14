Зависит ли образ идеальной женщины от самооценки мужчины, - исследование

14 марта, 2019, 17:10

Психологи выявили особенности представлений об идеальной женщине у мужчин с разной самооценкой

Об этом пишет Naked Science.

Выборку составили три возрастные группы мужчин: 18-24 года, 26-32 года, 33-40 лет. Самооценка измерялась методике изучения самооценки Т. Дембо–С. Рубинштейна в модификации П. В. Яньшина, в результате респонденты были разделены на четыре группы по уровню самооценки: завышенная, высокая, средняя и низкая.

Представление об идеальной женщине измерялось семантическим дифференциалом. Данные обрабатывались методами факторного и кластерного анализа.

В результате исследования выяснилось, что в целом представители сильного пола видят во качестве идеала женщину, соответствующую традиционному женскому образу: заботливую, понимающую, честную, преданную и стройную.

Но у мужчин с разной самооценкой есть некоторые различия в представлениях об идеале.

У тех, чью самооценку можно назвать низкой, в образе идеальной женщины преобладают традиционные "женские" характеристики (не вульгарная, опрятная, хозяйственная, понимающая), у мужчин с завышенной самооценкой - более "эмансипированные" и современные характеристики (целенаправленная, самостоятельная, с характером).

Интересно, что у обеих групп респондентов образ идеальной женщины имеет значимую связь с образами "моей девушки" и "идеальной жены" - вероятно, участники исследования наделяют идеал теми качествами, которыми обладает их избранница.

Ранее ученые выяснили, что мы склонны считать своего романтического партнера умнее, чем он есть на самом деле.

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