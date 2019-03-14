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Завербованный спецслужбами РФ боевик "ЛНР" направлялся в Украину через оккупированный Крым, но попался пограничникам

Пограничники совместно с Нацполицией задержали завербованного боевика "ЛНР", который пытался попасть из Крыма в Украину вне КПВВ

Об этом сообщил пресс-секретарь ГНСУ Олег Слободян в Facebook.

Отмечается, что задержанный 1992 года рождения. С 2014 года принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ. Был в составе батальона "Заря", который в 2015 году уничтожил батальон "Айдар". Задержанный имел позывной "Коса".

Слободян рассказал, что мужчина был ранен и награжден фейковым отличием.

"Еще раньше завербованный был на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу. Это - обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований", - добавил пресс-секретарь ГНСУ.

Слободян отметил, что в 2019 году выявлено 59 таких лиц. В органы досудебного расследования направили 39 сообщений о выявленных уголовных нарушениях по признакам совершения преступления по ст.260 УК (Создание или участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

 

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