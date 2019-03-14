YouTube заблокировал предвыборный канал Зеленского
14 марта, 2019, 17:21
Видеохостинг Youtube заблокировал предвыборный канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского
Соответствующий Youtube-канал "Зе! Президент" заблокировали за нарушение правил пользования местом для размещения видеофайлов.
В частности, при попытке зайти на канал, Youtube пишет, что аккаунт заблокировали за "многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе за спам, обман и введение в заблуждение пользователей".
Как сообщает издание theБабель, в пресс-службе Зеленского сообщили, что хостинг не присылал предупреждений о блокировании и "скорее всего, это какая-то ошибка".
"Мы связываемся с YouTube и надеемся, что в течение часа канал будет активирован", - сказал представитель штаба.
Читайте также: 10 фактов из жизни Владимира Зеленского
- Как сообщила социологическая группа "Рейтинг", согласно опросу, который проводился 1-7 марта 2019 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса, Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 24,7% тех, кто определился и намерена голосовать.
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
-