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YouTube заблокировал предвыборный канал Зеленского

Видеохостинг Youtube заблокировал предвыборный канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского

Соответствующий Youtube-канал "Зе! Президент" заблокировали за нарушение правил пользования местом для размещения видеофайлов.

В частности, при попытке зайти на канал, Youtube пишет, что аккаунт заблокировали за "многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе за спам, обман и введение в заблуждение пользователей".

Как сообщает издание theБабель, в пресс-службе Зеленского сообщили, что хостинг не присылал предупреждений о блокировании и "скорее всего, это какая-то ошибка".

"Мы связываемся с YouTube и надеемся, что в течение часа канал будет активирован", - сказал представитель штаба.

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  • Как сообщила социологическая группа "Рейтинг", согласно опросу, который проводился 1-7 марта 2019 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса, Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 24,7% тех, кто определился и намерена голосовать.
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