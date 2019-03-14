YouTube заблокировал предвыборный канал Зеленского

14 марта, 2019, 17:21

Видеохостинг Youtube заблокировал предвыборный канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского

Соответствующий Youtube-канал "Зе! Президент" заблокировали за нарушение правил пользования местом для размещения видеофайлов.

В частности, при попытке зайти на канал, Youtube пишет, что аккаунт заблокировали за "многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе за спам, обман и введение в заблуждение пользователей".

Как сообщает издание theБабель, в пресс-службе Зеленского сообщили, что хостинг не присылал предупреждений о блокировании и "скорее всего, это какая-то ошибка".

"Мы связываемся с YouTube и надеемся, что в течение часа канал будет активирован", - сказал представитель штаба.

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