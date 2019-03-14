Интерпол ищет 20 человек из-за убийства Хашогги

14 марта, 2019, 22:04

Интерпол выпустил "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство юстиции Турции, передает Громадське.

В министерстве юстиции Турции объявили, что запросили "красные карточки" на 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.

Представитель саудовской правозащитной организации, которую поддерживает государство, назвал международное расследование убийства Джамаля Хашогги вмешательством во внутренние дела Саудовской Аравии и добавил, что все обвиняемые уже предстали перед судом в королевстве.