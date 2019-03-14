Интерпол ищет 20 человек из-за убийства Хашогги
14 марта, 2019, 22:04
Интерпол выпустил "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги
Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство юстиции Турции, передает Громадське.
В министерстве юстиции Турции объявили, что запросили "красные карточки" на 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.
Представитель саудовской правозащитной организации, которую поддерживает государство, назвал международное расследование убийства Джамаля Хашогги вмешательством во внутренние дела Саудовской Аравии и добавил, что все обвиняемые уже предстали перед судом в королевстве.
- Напомним, о пропаже 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября 2018 года - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых .
- Агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщило, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Сауд аль-Кахтани. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным.
- ЦРУ назвало заказчиком убийства Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
- Специальная комиссия в ООН, расследующая убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
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