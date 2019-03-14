Японка установила рекорд: рассчитала число Пи до 31 триллиона цифр

14 марта, 2019, 20:53

Эмма Харука Ивао установила новый мировой рекорд: ей удалось рассчитать значение числа Пи до 31 триллиона цифр

Об этом сообщает BBC Украина.

Эмма Харука Ивао рассчитала значение числа Пи до 31 триллиона цифр, предыдущий рекорд составлял 22 трлн.

Сообщается. что для расчета женщине понадобилось 170 терабайт данных. Для сравнения: 200 тыс. песен занимают около 1 терабайта. Весь процесс занял у нее 121 день.

"Я очень удивлена. Я все еще пытаюсь это осознать. Установить мировой рекорд было очень непросто", - признается Эмма Харука Ивао.

Женщина отмечает, что в будущем попытается его превзойти.

"Число Пи не имеет конца, и я бы хотела рассчитать еще больше цифр", - добавляет она.

Если вы захотите вслух проговорить число длиной в 31 трлн цифр, вам для этого понадобится примерно 332 064 года, говорится в сообщении.

Эмма Харука Ивао говорит, что с детства очарована магией числа Пи.

Отмечается, что женщина работает инженером в Google, поэтому рассчитала новые цифры благодаря облачному сервису компании.

Число Пи - это соотношение длины любой окружности к ее диаметру. Первые цифры числа Пи - 3,14 - хорошо известны всем со школьных времен, однако на самом деле оно не имеет конца, напоминает издание.

Рассчитать последовательность всех цифр числа Пи очень сложно - математики работают над этой задачей уже давно. Число Пи имеет важное прикладное значение: его используют, в частности, в инженерии, физике и для исследования космоса, отмечается в сообщении.