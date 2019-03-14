ВСУ на Донбассе были вынуждены дать боевикам достойный ответ
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Богдановка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский огонь вблизи поселка Травневе. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли населенный пункт Луганское. С минометов калибра 82 мм зафиксировано обстрел возле села Катериновка.
Потерь среди украинских защитников нет. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Уничтожена боевая машина пехоты противника. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.
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