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Военнопленному Будзилу российские тюремщики не передали ни одного письма от родных, - адвокат

Российские тюремщики не передали украинскому военнопленному моряку Юрию Будзилу ни одного письма от родных, хотя те ему пишут постоянно

Об этом сообщил его адвокат Айдер Азаматов в Facebook.

"Стоит отметить, что с момента взятия в плен и по настоящее время, он не получил ни одного письма от своих родных. При этом родные пишут ему такие письма регулярно", - рассказал Азаматов.

Адвокат рассказал, что его подзащитному назначили психиатрическую экспертизу, что противоречит ст. 3 Женевской Конвенции ООН об обращении с военнопленными.

"Юрий Александрович чувствует себя относительно нормально, держится достойно и верит в возвращение домой", - добавил он.

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  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
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