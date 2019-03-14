Военнопленному Будзилу российские тюремщики не передали ни одного письма от родных, - адвокат
14 марта, 2019, 10:29
Российские тюремщики не передали украинскому военнопленному моряку Юрию Будзилу ни одного письма от родных, хотя те ему пишут постоянно
Об этом сообщил его адвокат Айдер Азаматов в Facebook.
"Стоит отметить, что с момента взятия в плен и по настоящее время, он не получил ни одного письма от своих родных. При этом родные пишут ему такие письма регулярно", - рассказал Азаматов.
Адвокат рассказал, что его подзащитному назначили психиатрическую экспертизу, что противоречит ст. 3 Женевской Конвенции ООН об обращении с военнопленными.
"Юрий Александрович чувствует себя относительно нормально, держится достойно и верит в возвращение домой", - добавил он.
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