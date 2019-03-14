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Во время футбольного матча в США на игроков упала осветительная башня


фото: goal.com
Во время футбольного матча в США на футболистов и арбитра упала осветительная башня

Об этом сообщает Goal.com .

Инциденты произошел из-за сильного ветра во время игры школьных команд в штате Арканзас. Когда один из игроков бросал мяч из аута, на поле упала осветительная башня с прожекторами, обрушившимися на арбитра и одного игрока. Рефери получил перелом ноги в двух местах, игрок - порезы головы и ног.

 

 

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