Во время футбольного матча в США на игроков упала осветительная башня

14 марта, 2019, 11:22

Во время футбольного матча в США на футболистов и арбитра упала осветительная башня

Об этом сообщает Goal.com .

Инциденты произошел из-за сильного ветра во время игры школьных команд в штате Арканзас. Когда один из игроков бросал мяч из аута, на поле упала осветительная башня с прожекторами, обрушившимися на арбитра и одного игрока. Рефери получил перелом ноги в двух местах, игрок - порезы головы и ног.