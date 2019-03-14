Во время футбольного матча в США на игроков упала осветительная башня
14 марта, 2019, 11:22
Во время футбольного матча в США на футболистов и арбитра упала осветительная башня
Об этом сообщает Goal.com .
Инциденты произошел из-за сильного ветра во время игры школьных команд в штате Арканзас. Когда один из игроков бросал мяч из аута, на поле упала осветительная башня с прожекторами, обрушившимися на арбитра и одного игрока. Рефери получил перелом ноги в двух местах, игрок - порезы головы и ног.
Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD- Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-