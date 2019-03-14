Варшава требует от Москвы освобождения украинских моряков - глава МИД Польши

14 марта, 2019, 14:25

Варшава требует от Москвы освобождения украинских моряков и возвращения украинских кораблей

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Польское радио".

По его словам, Польша поддерживает решительную реакцию ЕС на агрессивную политику России, в частности в отношении Украины и государств региона.

Министр в очередной раз заявил, что Польша требует от РФ передать обломки самолета Ту-154, в катастрофе которого погиб президент Лех Качиньский.

"Мы требуем также выполнения резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая призывает Россию передать Польше обломки правительственного самолета Ту-154", - сказал глава польской дипломатии.