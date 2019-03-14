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Варшава требует от Москвы освобождения украинских моряков - глава МИД Польши


фото: pap
Варшава требует от Москвы освобождения украинских моряков и возвращения украинских кораблей

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Польское радио".

По его словам, Польша поддерживает решительную реакцию ЕС на агрессивную политику России, в частности в отношении Украины и государств региона.

Министр в очередной раз заявил, что Польша требует от РФ передать обломки самолета Ту-154, в катастрофе которого погиб президент Лех Качиньский.

"Мы требуем также выполнения резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая призывает Россию передать Польше обломки правительственного самолета Ту-154", - сказал глава польской дипломатии.

  • Ранее глава польского МИД призвал Европейский Союз поддержать вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы, а также стран региона Западных Балкан.
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