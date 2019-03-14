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В Японии разработали авто для Луны

Японская компания Toyota строит ровер для Луны, в котором астронавты смогут путешествовать по его поверхности

Об этом сообщает The Guardian, передает УНИАН .

При этом, пилотам не нужно будет садиться за руль. Машина движется по заданному курсу самостоятельно. Производитель автомобилей и Японское агентство освоения космоса (JAXA) надеются, что роверы будут использованы во время высадок на естественном спутнике Земли в 2029-м и 2034 годах.

Шестиколесный транспорт пока на стадии концепции. Однако, уже сейчас известно, что он будет ездить за счет питания от топливного элемента. На его борту смогут поместиться два человека или четверо в чрезвычайной ситуации.

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