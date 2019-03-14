В США запустят первую общедоступную сеть 5G

Начиная с 11 апреля 5G будет доступна в Чикаго и Миннеаполисе. Первым смартфоном, доступным для пользователей в сети 5G, будет Moto Z3 с 5G Moto Mod. В конце года будут выпущены Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ.

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С абонентов Verizon будут брать дополнительные 10 долларов в месяц за доступ, цены на тарифы оператора теперь стартуют от 85 долларов в месяц. В Verizon пообещали не ограничивать объем передаваемых данных в 5G-сетях. Verizon намерена доставить 5G в более чем 30 городов в 2019 году.

Как пишет TechCrunch , на MWC Barcelona 2019 представитель компании Qualcomm заявил, что в 2019 году 20 операторов мобильной связи запускают 5G на 60 рынках.