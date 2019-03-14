В США создали "голос Q": он не принадлежит ни женщине, ни мужчине

14 марта, 2019, 13:07

Креативное агентство Virtue, расположенное в Нью-Йорке, совместно с Copenhagen Pride и EqualAI создало бесполого голосового помощника Q, предлагая альтернативу Siri от Apple и Alexа от Amazon, чей голос похож на женский

Об этом пишет Designtaxi.

Для этого записали голоса пяти участников, которые не идентифицируют себя исключительно как женщину или мужчину. Затем исследователи попросили 4600 человек по всей Европе оценить голос.

После изменения тембра и тона голоса исследователи обнаружили, что так воспринимается диапазон от 145 до 175 герц. "Он отвечает всем требованиям к виртуальным помощникам: он звучит тепло и авторитетно, благодаря чему его можно использовать в различных сферах", - говорят разработчики.

Сейчас "Q" является только голосом: пока он не может распознавать запросы или выполнять задания. Чтобы это исправить, его создатели пытаются привлечь внимание ведущих компаний, которые создают нейронные сети.