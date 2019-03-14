В США показали "самого нежного" робота на свете
Об этом пишет Engadget.
На сегодняшний день разработчикам роботов практически не удавалось создать устройство, которое может одновременно захватывать как хрупкие, но тяжелые предметы. Инженеры из MIT представили технику захвата, работающую по принципу мухоловки Венеры, которая позволит избавиться от этого недостатка.
Для создания необходимой формы инженеры собрали оригами из напечатанных на 3D-принтере деталей из пластика, которые собираются при высоких температурах. Это позволяет эффективно адаптироваться к форме вещи, которую робот захватывает, не угрожая ей разрушением. Вакуумное пространство внутри устройства позволяет удерживать предмет на месте, воздухонепроницаемая оболочка из ткани или резинового баллона обеспечивает лучшую поверхность захвата.
Однако у такого метода есть и свои минусы. Такая форма лучше всего подходит для захвата круглых, таких как фрукты или бутылки с вином, и, преимущественно, твердых предметов. Однако устройство не сможет захватить плоские предметы, а также вещи с отверстиями.
Инженеры надеются, что эту технологию в дальнейшем можно использовать при создании медицинских роботов, которым необходимо работать с вещами разной плотности и хрупкости.
Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это
- Специалисты из японских университетов Тохоку и Хокайдо разработали робота, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли .
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
- Ученые скачали "мозг" червя в робота, и тот самостоятельно взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и поместили в простого работа из Lego.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше руководит беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
- Ученые Калифорнийского университета научили искусственный интеллект определять, как будут развиваться отношения пары, основываясь на записях их голосов.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-