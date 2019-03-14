В Сейме Польши открыли выставку памяти Амины Окуевой

14 марта, 2019, 12:10

В помещении польского парламента 13 марта открылась выставка из 34 фотографий украинской военной Амины Окуевой

Об этом сообщает издание Белсат .

Отмечается, что на выставку пригласили маму Амины - украинку с польскими корнями - Ирину Каминскую, которая рассказывала историю своей убитой дочери.

Вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий подчеркнул, что выставка об одной из героинь украинской борьбы за свободу открылась в очередную годовщину начала российской агрессии. Он подчеркнул, что героиня Украины имеет польское происхождение.

"Амина Окуева является для украинцев символом борьбы за свободу, достоинство народа, независимость украинского государства. Я бы хотела, чтобы для Европы, для политиков она стала символом сопротивления агрессии путинской России", - рассказала депутат Сейма Малгожата Госевск.

Амина Окуева воевала во II чеченской войне, была участником Майдана, откуда уехала на Донбасс, где служила снайпером.

Мама Амины Окуевои - Ирина Каминская