В Сейме Польши открыли выставку памяти Амины Окуевой
Об этом сообщает издание Белсат .
Отмечается, что на выставку пригласили маму Амины - украинку с польскими корнями - Ирину Каминскую, которая рассказывала историю своей убитой дочери.
Вице-маршал Сейма Рышард Терлецкий подчеркнул, что выставка об одной из героинь украинской борьбы за свободу открылась в очередную годовщину начала российской агрессии. Он подчеркнул, что героиня Украины имеет польское происхождение.
"Амина Окуева является для украинцев символом борьбы за свободу, достоинство народа, независимость украинского государства. Я бы хотела, чтобы для Европы, для политиков она стала символом сопротивления агрессии путинской России", - рассказала депутат Сейма Малгожата Госевск.
Амина Окуева воевала во II чеченской войне, была участником Майдана, откуда уехала на Донбасс, где служила снайпером.
Мама Амины Окуевои - Ирина Каминская
- Напомним, 30 октября 2017 года на окраине Киева была застрелена ветеран АТО Амина Окуева, которая вместе со своим мужем Осмаевым координировала действия чеченских добровольцев.
- Предыдущее покушение на них было 1 июня на Подоле в Киеве. Тогда Окуева сумела нейтрализовать и ранить нападавшего.
- Секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил в убийстве Окуевой Россию.
- Правоохранители до сих пор не знают, кто причастен к убийству Окуевой. МВД рассматривает две основные версии убийства Окуевой - это действия спецслужб России и действия лиц, находящихся на территории Чечни.