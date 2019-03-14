14 марта, 2019, 19:36

В Ривном повредили многофигурную композицию Монумента Вечной Славы - отпилили пальцы и носы у фигур композиции

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.

"14 марта, около девяти часов утра, 70-летняя жительница сообщила полиции, что неизвестные лица повредили многофигурную композицию Монумента", - говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестные совершили срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма.

Полицейские обнаружили отсутствие у скульптуры солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата - носа.

По факту разрушения памятника следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК (надругательство над могилой), отмечают в пресс-службе.