В Ривном неизвестные отпилили пальцы и носы на Монументе Славы
14 марта, 2019, 19:36
В Ривном повредили многофигурную композицию Монумента Вечной Славы - отпилили пальцы и носы у фигур композиции
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.
"14 марта, около девяти часов утра, 70-летняя жительница сообщила полиции, что неизвестные лица повредили многофигурную композицию Монумента", - говорится в сообщении.
По данным полиции, неизвестные совершили срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма.
Полицейские обнаружили отсутствие у скульптуры солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата - носа.
По факту разрушения памятника следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК (надругательство над могилой), отмечают в пресс-службе.
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