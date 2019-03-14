//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Ривном неизвестные отпилили пальцы и носы на Монументе Славы

В Ривном повредили многофигурную композицию Монумента Вечной Славы - отпилили пальцы и носы у фигур композиции

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.

"14 марта, около девяти часов утра, 70-летняя жительница сообщила полиции, что неизвестные лица повредили многофигурную композицию Монумента", - говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестные совершили срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма.

Полицейские обнаружили отсутствие у скульптуры солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата - носа.

По факту разрушения памятника следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УК (надругательство над могилой), отмечают в пресс-службе.

null

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать