В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг
14 марта, 2019, 17:25
Во временно оккупированном Донецке неизвестные подняли флаг Украины
Об этом сообщает Донецк 62.ua.
"В флаг положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять флаг", - говорится в сообщении.
В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО- Донецк 62.ua (@ donetsk62ua) 14 марта 2019 г.
Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтоб Оккупанты и не смогли быстро снять синежелтый флаг. # Донецк # флаг_Украины pic.twitter.com/lLOE5E8FFQ
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