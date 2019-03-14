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В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг

Во временно оккупированном Донецке неизвестные подняли флаг Украины

Об этом сообщает Донецк 62.ua.

"В флаг положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять флаг", - говорится в сообщении.

 

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