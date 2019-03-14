В Китае тестируют систему оплаты проезда через распознавание лиц

14 марта, 2019, 22:59

В городе Шэньчжэнь в Китае начали тестировать систему, которая распознает лица людей и автоматически списывает плату за проезд

Об этом пишет The South China Morning Post, передает Громадське.

Технология оплаты проезда через распознавание лиц работает благодаря 5G. Пассажирам не нужно показывать билет или QR-код на телефоне, достаточно просканировать свое лицо на планшете, размещенном на турникете.

Прохожие в демонстрационной зоне на станции Футянь смогут увидеть информацию о себе на отдельном экране - там будут фотографии лиц с камер наблюдения, их пол, возраст и длительность пребывания в метро.

Сейчас система работает в тестовом режиме, однако сама технология не нова. В Шанхае и Пекине уже используют искусственный интеллект и распознаванияелиц, чтобы регулировать дорожное движение и находить нарушителей.