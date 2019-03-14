В Киеве на улице нашли убитым работника Администрации президента

14 марта, 2019, 10:44

В Шевченковском районе столицы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Тело нашли случайные прохожие около 7:00 на ул. Баггоутовской неподалеку от недостроенного церкви.

Как удалось узнать ВартовимЕспресо из собственных источников, погибший - Бухтатий Александр 1973 года рождения. По предварительной информации он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства убийства.