В Киеве на улице нашли убитым работника Администрации президента
14 марта, 2019, 10:44
В Шевченковском районе столицы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Тело нашли случайные прохожие около 7:00 на ул. Баггоутовской неподалеку от недостроенного церкви.
Как удалось узнать ВартовимЕспресо из собственных источников, погибший - Бухтатий Александр 1973 года рождения. По предварительной информации он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.
На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства убийства.
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