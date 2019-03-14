В Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибший

14 марта, 2019, 14:07

В результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту в Калифорнии погиб один человек, еще один пострадал

Об этом сообщает телеканал KABC.

Самолеты столкнулись 13 марта в Калифорнийском аэропорту Комптон. Как сообщает телеканал, авария произошла с самолетом типа T-28 "Троян" и небольшим самолетом типа Cessna.

Один из пилотов катапультировался, однако погиб. Другой был госпитализирован.

По словам свидетелей происшествия, самолет Cessna приземлился на взлетно-посадочную полосу, а пилоту другого самолета при посадке, вероятно, помешал закат, и он врезался в небольшой самолет.

Обломки самолетов отбросило на около 100 метров от собственно места столкновения.