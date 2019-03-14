//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибший

В результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту в Калифорнии погиб один человек, еще один пострадал

Об этом сообщает телеканал KABC.

Самолеты столкнулись 13 марта в Калифорнийском аэропорту Комптон. Как сообщает телеканал, авария произошла с самолетом типа T-28 "Троян" и небольшим самолетом типа Cessna.

Один из пилотов катапультировался, однако погиб. Другой был госпитализирован.

По словам свидетелей происшествия, самолет Cessna приземлился на взлетно-посадочную полосу, а пилоту другого самолета при посадке, вероятно, помешал закат, и он врезался в небольшой самолет.

Обломки самолетов отбросило на около 100 метров от собственно места столкновения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать