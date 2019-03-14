В Калифорнии столкнулись два легкомоторных самолета, есть погибший
14 марта, 2019, 14:07
В результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту в Калифорнии погиб один человек, еще один пострадал
Об этом сообщает телеканал KABC.
Самолеты столкнулись 13 марта в Калифорнийском аэропорту Комптон. Как сообщает телеканал, авария произошла с самолетом типа T-28 "Троян" и небольшим самолетом типа Cessna.
Один из пилотов катапультировался, однако погиб. Другой был госпитализирован.
По словам свидетелей происшествия, самолет Cessna приземлился на взлетно-посадочную полосу, а пилоту другого самолета при посадке, вероятно, помешал закат, и он врезался в небольшой самолет.
Обломки самолетов отбросило на около 100 метров от собственно места столкновения.
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