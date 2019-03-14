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В 2018 году иностранцы совершили в Украине 2,8 тыс. преступлений, больше всего - россияне


фото: npu.gov.ua
Нацполиция зарегистрировала в течение 2018 года почти 2,8 тыс. преступлений, которые совершили иностранцы

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

В течение 2018 года в Украине иностранцы совершили 2775 преступлений и 75 тыс. административных правонарушений.

В частности, более 1 тыс. краж, почти 200 ограблений и более 90 разбойных нападений. Полицейские также установили 73 факта мошеннических действий, 106 фактов угонов, 192 факта, касающихся сферы незаконного оборота наркотиков и 131 - незаконного оборота оружия. Еще 55 фактов - это разоблаченные иностранцы о противоправных действиях в сфере служебной деятельности

По количеству преступлений, совершенных в Украине иностранцами в 2018 году, "лидируют" россияне.

С целью воздействия на криминогенную ситуацию в стране полиция проводит профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант". Эта операция началась 1 марта и продлится до 31 мая.

Уже в 2019 году правоохранители задокументировали 430 уголовных преступлений, которые совершили более 300 иностранцев. Все уголовные производства по этим фактам переданы в суд.

Кроме этого, Нацполиция задокументировала более 12 тыс. административных правонарушений, совершенных иностранцами.

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