В 2018 году иностранцы совершили в Украине 2,8 тыс. преступлений, больше всего - россияне
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.
В течение 2018 года в Украине иностранцы совершили 2775 преступлений и 75 тыс. административных правонарушений.
В частности, более 1 тыс. краж, почти 200 ограблений и более 90 разбойных нападений. Полицейские также установили 73 факта мошеннических действий, 106 фактов угонов, 192 факта, касающихся сферы незаконного оборота наркотиков и 131 - незаконного оборота оружия. Еще 55 фактов - это разоблаченные иностранцы о противоправных действиях в сфере служебной деятельности
По количеству преступлений, совершенных в Украине иностранцами в 2018 году, "лидируют" россияне.
С целью воздействия на криминогенную ситуацию в стране полиция проводит профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант". Эта операция началась 1 марта и продлится до 31 мая.
Уже в 2019 году правоохранители задокументировали 430 уголовных преступлений, которые совершили более 300 иностранцев. Все уголовные производства по этим фактам переданы в суд.
Кроме этого, Нацполиция задокументировала более 12 тыс. административных правонарушений, совершенных иностранцами.
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