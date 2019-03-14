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Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе


фото: xsport
Появилось видео тренировок украинского боксера Александра Усика перед дебютным боем в супертяжелом весе

Ролик под названием "Путь в тяжелый вес" опубликовал канал VideoBoxing в YouTube.

Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Он готовится дебютировать в новой категории 18 мая в Чикаго (США). Против кого украинец выйдет на ринг, пока неизвестно.

 

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