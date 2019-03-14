Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе
14 марта, 2019, 12:39
Появилось видео тренировок украинского боксера Александра Усика перед дебютным боем в супертяжелом весе
Ролик под названием "Путь в тяжелый вес" опубликовал канал VideoBoxing в YouTube.
Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Он готовится дебютировать в новой категории 18 мая в Чикаго (США). Против кого украинец выйдет на ринг, пока неизвестно.
- Напомним, 16 февраля инсайдер ESPN Дэн Рафал заявил, что первым соперником украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе станет россиянин Александр Поветкин.
- Промоутер российского боксера Александра Поветкина подтвердил, что ведет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком.
- 1 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что близок к договоренности о бое украинца с россиянином Александром Поветкиным.
- 2 марта Поветкин отказался в мае встречаться с украинцем Александром Усиком.
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