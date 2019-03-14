Украинские добровольцы изменили историю, - Арсений Яценюк

14 марта, 2019, 09:15

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Сегодня чествуем наших соотечественников, которые изменили историю. Десятки, сотни тысяч людей добровольно взялись за оружие, чтобы защищать Украину. Весь мир увидел, что Украина будет биться за свою свободу до победы", - написал в своем "> Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 14 марта, в День украинских добровольцев.

"Пять лет назад Кремль хотел поставить украинцев на колени и уничтожить нашу государственность. Сначала через своих марионеток враг обескровил нашу экономику и разрушил украинскую армию. Расстрелы на Майдане стали началом войны. Далее была оккупация Крыма и вторжение на Донбасс", - подчеркнул он .

Но украинская нация не испугалась, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Десятки, сотни тысяч людей добровольно взялись за оружие, чтобы защищать Украину. Их несгибаемая воля остановила агрессора. Весь мир увидел, что Украина - есть. Она будет сражаться за свою свободу до победы".

"Каждый из добровольцев сделал достойный поступок. Каждый из них ответил оккупантам за весь украинский народ. Украинцы всегда будут помнить и уважать своих Героев", - написал Арсений Яценюк.