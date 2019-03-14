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ВСУ сбили беспилотник оккупантов на Мариупольском направлении


фото: Штаб ООС у Facebook
На подлете к позициям подразделений ООС в районе Водяного сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что на Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений ООС противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4ˮ.

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям ООС в районе Водяного", - рассказали в штабе.

Сбитый БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения собранной враждебным беспилотником информации, в том числе и о бывших владельцах.

 

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