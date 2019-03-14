ВСУ сбили беспилотник оккупантов на Мариупольском направлении
14 марта, 2019, 12:34
На подлете к позициям подразделений ООС в районе Водяного сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что на Мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений ООС противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4ˮ.
"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям ООС в районе Водяного", - рассказали в штабе.
Сбитый БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения собранной враждебным беспилотником информации, в том числе и о бывших владельцах.
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