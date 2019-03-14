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Украинская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка IBU


фото: dinamo.kharkiv.ua
Украинская биатлонистка Ольга Абрамова победила в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Абрамова финишировала первой в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов в итальянском Мартеле.

Она прошла дистанцию без промахов и опередила серебряную медалистку Кристину Резцову из России на 23,9 сек. Бронзу получила Иоанна Скоттхайм из Швеции, которая отстала от победительницы на 25,1 сек.

Следует отметить, что все сильнейшие биатлонистки сейчас выступают на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Кубок IBU

Женщины. Спринт 7,5 км

Мартель (Италия)

14 марта

1. Ольга Абрамова (Украина) 23.14,7 (0 штрафных кругов)

2. Кристина Резцова (Россия) - отставание 23,9 (1)

3. Джоанна Скоттхайм (Швеция) - 25,1 (0)

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