Украина требует включить в Минские переговоры проблему деоккупации Крыма

14 марта, 2019, 11:50

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске украинская делегация выступила с требованием о включении в переговоры проблемы восстановления украинского суверенитета над оккупированными РФ Крымом и Севастополем

Об этом рассказали официальный представитель глава делегации Украины в ТКГ Евгений Марчук и участник переговоров в политической подгруппе Александр Моцик, передает "Радио Свобода".

Переговоры в Минске продолжались 7 часов и были тяжелыми, ведь во время дискуссии представители России даже хотели оставить комнату.

Украинская сторона на переговорах требовала включить в мандат переговоров вопросы полного восстановления суверенитета Украины, возвращение Россией Крыма и ликвидации "ДНР" и "ЛНР".

Моцик рассказал, что на заседании группы по политическим вопросам украинская сторона в Минске фактически пошла в вербальную атаку

"Это был своеобразное наступление, основанное на международном праве и законодательстве Украины. Мы объяснили российской делегации вопрос оккупированных территорий. Россия очень не любит того, что в Украине есть закон об оккупированных территориях, и пытается создать вид, что это чисто украинское явление. Зато мы очень конкретно на документах показали, что на сегодня оккупация двух районов Украины, а именно Автономной Республики Крым и города Севастополь плюс часть Донецкой и Луганской областей, признана на уровне ООН ", - сказал Моцик.

По его словам, он ссылался на недавнее обсуждение ситуации в оккупированном Россией Крыму на заседании Генассамблеи ООН, где выступал президент Петр Порошенко .

"Минское урегулирование предусматривает освобождение всех наших оккупированных территорий, в том числе Автономной Республики Крым, где происходит полная милитаризация, и фактически Крым теперь превратился в боевой плацдарм России, направленный прежде всего против Украины и Европы", - сказал Моцик.

По его словам, есть 4 документа, которые составляют пакет Минских договоренностей, в том числе Декларацию лидеров. В ней есть пункт, что лидеры уважают полностью суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Иначе, как в международно признанных границах уважать территориальную целостность, нельзя. И поскольку под этим документом есть подписи госпожи Меркель и господина Оланда, а также Путина, то получается, что они имели в виду признание территории Украины в международно признанных границах, включая Крым. И мы об этом не должны забывать", - сказал Моцик.

Однако российская сторона не восприняла такого предложения Украины, "ссылаясь на фейковый референдум в Крыму" о независимости.

На заседании в Минске Украина требовала отмены результатов "псевдовыборов" 11 ноября 2018 г. на оккупированных территориях Донбасса и "роспуска незаконных политических структур "ЛНР" и "ДНР", созданных Россией, но не признаных всем миром, в том числе и в России".

Урегулирование на Донбассе зависит прежде всего от вывода российских войск, техники, наемников и разоружения незаконных вооруженных формирований, которые там есть.

Украинская сторона на переговорах в Минске продолжает ставить вопрос восстановления контроля над своей границей на Донбассе и настаивает на создании рабочей группы по границе.

"Такая группа нужна, чтобы понимать, как Россия будет передавать нам границу, которую она сегодня контролирует с обеих сторон", - пояснил господин Моцик:

Марчук также заявил, что на заседании обсуждали группы соблюдения режима тишины, объявленного 7 марта.

"К сожалению, режим тишины был наверное самым коротким за все периоды, поскольку не было гарантий с российской стороны, в том числе их представитель Грызлов даже не участвовал в обсуждении и утверждении текста", - сказал он.

По словам Марчука, на заседании обсуждали и освобождение пленных украинских моряков, и возвращение боевых кораблей.

"Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, даже у них была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали", - рассказал Марчук.

Сторона РФ также отказывается вести переговоры по обмену 25 на 25 (25 российских граждан, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, 25 граждан, заключенных украинцев).

"Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, до этого мы подробно обсуждали", - заявил Евгений Марчук.

Он сказал, что Россия, используя различные ухищрения, попытается вывести Киев на прямые переговоры с представителями так называемых ОРДЛО и ОРЛО.

"Сегодня была очередная попытка это сделать. Мы знаем, почему это делается, - чтобы потом сказать, что Россия к этому непричастна", - заявил Марчук.

Марчук добавил, что Российская Федерация с обеих сторон контролирует 409 километров 800 метров российско-украинской государственной границы.

"Это прямая первая примета участия России как стороны конфликта. А это значит и как страны-агрессора", - сообщил господин Марчук.

Посредник на переговорах от ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны "принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и длительного перемирия". Он также сказал, что списки для обмена пленными обсуждаются. Уточняется состояние тех людей, которые находятся в этих списках. Это очень детальная работа, она идет.