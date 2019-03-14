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Украина отремонтирует мост в Станице Луганской в одностороннем порядке, если РФ не даст согласия, - Марчук


фото: www.osce.org
Украинская власть готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской, даже если РФ и подконтрольные ей боевики "ЛНР" не предоставят согласия и гарантий прекращения огня

Об этом заявил официальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук, передает "Радио Свобода" .

"Мы заявили, если российская сторона и ОРДЛО в этом не пойдут на компромиссный вариант, какой ширины должен быть мост и как его отремонтировать, если не будет никаких согласований, тогда Украина в соответствии с документом, который Россия подписала в марте 2014 года, где определена линия столкновения по фарватеру линии реки Северский Донец, в одностороннем порядке готова начать ремонтировать этот мост", - сказал Марчук.

По словам Марчука, Украина планирует отремонтировать мост так, чтобы им могли двигаться пешеходы и транспорт массой до 5 тонн. Соответственно, военная техника не сможет проехать по мосту после ремонта.

Сейчас российская сторона не предоставляет гарантий соблюдения режима тишины для восстановления моста.

"Станица Луганская - это известный сложный феномен, поскольку там разрушен мост. Предполагается там установление режима тишины, чтобы отремонтировать мост и создать благоприятные условия для людей. Российская сторона практически не дает нам гарантий остановки огня. И когда практически обстрелы происходят, мы не можем в Станице Луганский начать ремонт моста", - рассказал Марчук.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе отметил, что россияне саботируют переговоры по режиму тишины, пытаясь переориентировать украинскую сторону на прямые переговоры с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Мост через Северский Донец в Станице Луганской взорвали в начале 2015 года. Возле этого моста расположен единственный в Луганской области пункт пропуска через линию разграничения в регионе. Жители Луганщины переходят по остаткам разрушенного моста пешком.

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