Ученые рассказали о звезде, которая быстро "бежит" от Млечного Пути. И никто не знает, почему
Историю открытия рассказывает Astrophysical Journal.
Голубой гигант LAMOST-HVS1, масса которого превышает солнечную почти в десять раз, покинул Млечный путь несколько миллионов лет назад. Звезда движется со скоростью более 568 км в секунду - это почти в три раза больше стандартных показателей передвижения звезд по галактике.
Группа ученых из Университета штата Мичиган в Энн-Арбор под руководством Моника Валлури вычислила траекторию движения звезды, используя информацию о ее скорости и текущие координаты.
Оказалось, что LAMOST-HVS1 появилась не в центре Млечного пути - рядом с сверхмассивной черной дырой, благодаря гравитационнойму взаимодействию с которой обычно и появляются звезды-изгнанники, а в одном из его малых спиральных рукавов.
"Это открытие радикально меняет наши представления о том, как возникают подобные звезды. То, что ее траектория движения начинается внутри диска Млечного пути, а не в его ядре, говорит о том, что условия, необходимые для разгона и "катапультирования" подобных светил, присутствуют не только в окрестностях сверхмассивных черных дыр", - говорит Моника Валлури из университета штата Мичиган в Энн-Арборе.
Во Вселенной существует крайне мало гравитационных сил, которые могут с такой скоростью выбросить звезду на огромное расстояние.
Поскольку на краю Млечного пути не может существовать центральная черная дыра, ученые рассматривают версии появления в этом районе гипотетической черной дыры промежуточной массы - ее следы астрономы ищут в Млечном пути и других галактиках уже десятки лет.
Если исследования Валлури и ее коллег подтвердятся, то LAMOST-HVS1 может стать первым доказательством, что черные дыры промежуточной массы действительно существуют во Вселенной.
Справка:
Черные дыры практически невозможно найти, если они не находятся в стадии активного роста, поскольку в таком случае они не распространяют электромагнитное излучение (за исключением, возможно, излучения Хокинга, которое, если и существует, мы не можем обнаружить).
Это потому, что электромагнитное излучение не может достичь скорости выхода за пределы горизонта событий; следовательно, черные дыры невидимы для наших методов выявления, когда они не делают чего-то заметного.
Чаще всего с Земли ученые видят маленькие черные дыры, образовавшиеся в результате коллапса ядра массивной звезды, примерно в 100 раз превышающей массу Солнца, а также гигантские сверхмассивные черные дыры, которые более чем в 100 тыс. раз тяжелее Солнца.
Между ними есть огромный знак вопроса. Хотя существуют косвенные доказательства , указывающие на существование черных дыр между 100 и 100 тысячами солнечных масс, их существование еще не подтверждено. Такие черные дыры среднего класса практически невозможно найти из-за отсутствия сильного излучения.
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