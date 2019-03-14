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Убийство работника АП: Порошенко призвал быстро найти и наказать виновных


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко обратился к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в убийстве работника Администрации президента Александра Бухтатого

Об этом говорится на официальном сайте президента.

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - отметил Порошенко.

Напомним, в четверг, 14 марта, в Шевченковском районе столицы прохожие нашли тело Александра Бухтатого.

Он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

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