Убийство работника АП: Порошенко призвал быстро найти и наказать виновных
14 марта, 2019, 15:15
Президент Украины Петр Порошенко обратился к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в убийстве работника Администрации президента Александра Бухтатого
Об этом говорится на официальном сайте президента.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - отметил Порошенко.
Напомним, в четверг, 14 марта, в Шевченковском районе столицы прохожие нашли тело Александра Бухтатого.
Он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.
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