Twitter обновился: теперь там можно делать "сториз" и запускать прямые эфиры

14 марта, 2019, 12:30

На фестивале SXSW в городе Остин, штат Техас, Twitter представил несколько обновлений программы. Новые функции связаны с визуальным наполнением "текстоцентричной" площадки

Об этом пишет издание Wired.

Теперь в приложении при свайпе влево открывается камера. При коротком нажатии можно сделать снимок, а при длинном - записать видео продолжительностью до 2 минут 40 секунд.

Там же можно выбрать опцию прямого эфира - она создана на основе функционала приложения Periscope, который компания купила еще в 2015 году. Если у пользователя включена геолокация, твиттер советует ближайшие места и хэштеги событий, которые происходят неподалеку.

Если человек добавляет такой тег, его пост появляется в Стриме с другими твитами и изображениями, в которых используется эта же метка, - подобное было реализовано в Snapchat.

В отличие от похожего функционала Instagram, через новую опцию твиттера можно поделиться уже сделанными фотографиями - их придется запостить традиционным способом, прикрепив к обычному твиту. Зато приложение предсказало приятный бонус для тех, кто делится мгновенными снимками с помощью новой функции: цвет рамки, в которой будет находиться подпись к фотографии, можно выбрать из пяти вариантов.

Хотя такой способ поделиться снимками очень похож на сториз в Инстаграмме, в Твиттере эти посты не будут удаляться через сутки. Накануне обновлений вице-президент Twitter по продукту Кот Коулман рассказал, что компания хочет побудить пользователей на то, чтобы они "захватывали больше визуальных моментов окружающего мира прямо через приложение".