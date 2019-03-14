Twitter обновился: теперь там можно делать "сториз" и запускать прямые эфиры
Об этом пишет издание Wired.
Теперь в приложении при свайпе влево открывается камера. При коротком нажатии можно сделать снимок, а при длинном - записать видео продолжительностью до 2 минут 40 секунд.
Там же можно выбрать опцию прямого эфира - она создана на основе функционала приложения Periscope, который компания купила еще в 2015 году. Если у пользователя включена геолокация, твиттер советует ближайшие места и хэштеги событий, которые происходят неподалеку.
Если человек добавляет такой тег, его пост появляется в Стриме с другими твитами и изображениями, в которых используется эта же метка, - подобное было реализовано в Snapchat.
Хотя такой способ поделиться снимками очень похож на сториз в Инстаграмме, в Твиттере эти посты не будут удаляться через сутки. Накануне обновлений вице-президент Twitter по продукту Кот Коулман рассказал, что компания хочет побудить пользователей на то, чтобы они "захватывали больше визуальных моментов окружающего мира прямо через приложение".
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