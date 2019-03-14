США испытывают новую крылатую ракету, которая летает на 1000 км

14 марта, 2019, 12:51

Соединенные Штаты испытывают крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 км (620 миль) в августе 2019 года

Об этом заявил представитель Пентагона после того, как Вашингтон объявил о намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters .

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, который отказался назвать свое имя.

Отмечается, что в случае успешных испытаний ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавив, что обе будут обычными, а не ядерными.

Напомним, США начала выходить из ракетного договора со 2 февраля.