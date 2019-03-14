США испытывают новую крылатую ракету, которая летает на 1000 км
14 марта, 2019, 12:51
Соединенные Штаты испытывают крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 км (620 миль) в августе 2019 года
Об этом заявил представитель Пентагона после того, как Вашингтон объявил о намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters .
"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, который отказался назвать свое имя.
Отмечается, что в случае успешных испытаний ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.
Чиновник сказал, что Соединенные Штаты также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавив, что обе будут обычными, а не ядерными.
Напомним, США начала выходить из ракетного договора со 2 февраля.
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