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США испытывают новую крылатую ракету, которая летает на 1000 км


фото: REUTERS
Соединенные Штаты испытывают крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 км (620 миль) в августе 2019 года

Об этом заявил представитель Пентагона после того, как Вашингтон объявил о намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), передает Reuters .

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны, который отказался назвать свое имя.

Отмечается, что в случае успешных испытаний ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты также надеются провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавив, что обе будут обычными, а не ядерными.

Напомним, США начала выходить из ракетного договора со 2 февраля.

  • Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.
  • В США завод по производству ядерного оружия Pantax в штате Техас начал сборку первого серийного образца ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн) - W76-2. Запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации масштабной национальной инициативы в области безопасности ", которая осуществляется в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.
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