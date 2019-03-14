США расследуют "слив" компанией Facebook данных сотен миллионов пользователей, - NYT

14 марта, 2019, 08:11

Производители смартфонов и других устройств подписали соглашение с Facebook и при этом получили доступ к персональным данным сотен миллионов пользователей соцсети

Об этом сообщает The New York Times.

Суд в Нью-Йорке требует документы хотя бы от двух известных производителей смартфонов и других устройств.

Среди этих компаний было более 150, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые заключили соглашения с Facebook, которые позволяют компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия собственно пользователей.

"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям. Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", - говорится в заявлении представителя Facebook.

Отмечается, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.