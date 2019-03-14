США расследуют "слив" компанией Facebook данных сотен миллионов пользователей, - NYT
Об этом сообщает The New York Times.
Суд в Нью-Йорке требует документы хотя бы от двух известных производителей смартфонов и других устройств.
Среди этих компаний было более 150, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые заключили соглашения с Facebook, которые позволяют компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия собственно пользователей.
"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим расследованиям. Мы предоставили публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", - говорится в заявлении представителя Facebook.
Отмечается, что за последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.
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