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Следком РФ открыл дело против Вятровича за "преступление против мира и безопасности человечества"

Следственный комитет России открыл производство в отношении главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича по ч. 2 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма с использованием служебного положения или СМИ)

Об этом сообщает пресс-служба следом РФ.

"Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подозревается в совершении преступления против мира и безопасности человечества. По данным следствия, Вятрович, используя свое служебное положение, действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства и осуществления комплекса мероприятий по увековечению памяти "памяти участников украинского освободительного движения, в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время осуществляет систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе по поводу самой принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения", - утверждает Следком РФ.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или принудительных работ до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Сам Вятрович пошутил в Facebook над россиянами об открытии производства.

"Российская лихорадка" - она беспощадная :) Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подозревается в совершении преступления против мира и безопасности человечества", - написал Вятрович.

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