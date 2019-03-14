Швеция вызвала посла РФ, чтобы выслать сотрудника посольства за шпионаж, - СМИ

14 марта, 2019, 11:09

МИД Швеции вызвал к себе посла РФ Виктора Татаринцева через возможную шпионскую деятельность одного из сотрудников посольства

Об этом сообщает газета Dagens Nyheter, передает Европейская правда.

"Я могу подтвердить, что мы вызвали посла из-за деятельности дипломата", - сказал представитель МИД Швеции Патрик Нильссон.

Вероятно, речь идет о 47-летнем дипломате из России, 2 недели назад встречался в кафе в Стокгольме с 45-летним гражданином Швеции, которого позже задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что задержанный работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам подозреваемый отверг обвинения.