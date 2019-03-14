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Самый нелепый удар года. В Англии футболист опозорился выполняя пенальти


фото: GiveMeSport
Форвард клуба второго английского дивизиона "Суонси" Берсант Целина опозорился из-за неуклюжего выполнения одиннадцатиметрового

Об этом сообщает Sky Sport.

Целина неудачно выполнил пенальти в матче 37-го тура против "Вест Бромвич Альбиона". На 40-й минуте игры, валлийская команда получила право на одиннадцатиметровый удар. К мячу подошел Целина, после удара которого мяч отлетел на несколько метров в сторону.

В итоге "Суонси" потерпел поражение со счетом 0: 3.

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