Самый нелепый удар года. В Англии футболист опозорился выполняя пенальти
14 марта, 2019, 12:12
Форвард клуба второго английского дивизиона "Суонси" Берсант Целина опозорился из-за неуклюжего выполнения одиннадцатиметрового
Об этом сообщает Sky Sport.
Целина неудачно выполнил пенальти в матче 37-го тура против "Вест Бромвич Альбиона". На 40-й минуте игры, валлийская команда получила право на одиннадцатиметровый удар. К мячу подошел Целина, после удара которого мяч отлетел на несколько метров в сторону.
В итоге "Суонси" потерпел поражение со счетом 0: 3.
PENALTY MISS!- Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019
Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4
- Во время футбольного матча в США на футболистов и арбитра упала осветительная башня .
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