Самый нелепый удар года. В Англии футболист опозорился выполняя пенальти

14 марта, 2019, 12:12

Форвард клуба второго английского дивизиона "Суонси" Берсант Целина опозорился из-за неуклюжего выполнения одиннадцатиметрового

Об этом сообщает Sky Sport.

Целина неудачно выполнил пенальти в матче 37-го тура против "Вест Бромвич Альбиона". На 40-й минуте игры, валлийская команда получила право на одиннадцатиметровый удар. К мячу подошел Целина, после удара которого мяч отлетел на несколько метров в сторону.

В итоге "Суонси" потерпел поражение со счетом 0: 3.

PENALTY MISS!



Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 - Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019