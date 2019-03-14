С "ДНР" убегают боевики: за два месяца Украине сдались уже 10 человек

14 марта, 2019, 14:22

С начала года на сторону Украины перешли 10 боевиков "ДНР", 35 участников незаконных вооруженных формирований задержаны при переходе на блокпостах

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

Всего с начала года полицейские разоблачили 35 участников незаконных вооруженных формирований. Большинству грозит до 8 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что согласно ч.6 ст. 260 УК, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

В полиции добавляют, что в Торецке задержан боевик, предоставивший важные показания о теракте с Боингом, в котором погибли почти 300 человек. Экс-наемник террористов, дежуривший на месте падения рейса МН-17, подтвердил, что ракета была выпущена с оккупированной территории. Мужчина признался, что местных жителей запугали расстрелом, чтобы они молчали, а он сам блокировал доступ к фрагментам самолета представителей международных организаций.