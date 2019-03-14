//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

С "ДНР" убегают боевики: за два месяца Украине сдались уже 10 человек

С начала года на сторону Украины перешли 10 боевиков "ДНР", 35 участников незаконных вооруженных формирований задержаны при переходе на блокпостах

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

Всего с начала года полицейские разоблачили 35 участников незаконных вооруженных формирований. Большинству грозит до 8 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что согласно ч.6 ст. 260 УК, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

В полиции добавляют, что в Торецке задержан боевик, предоставивший важные показания о теракте с Боингом, в котором погибли почти 300 человек. Экс-наемник террористов, дежуривший на месте падения рейса МН-17, подтвердил, что ракета была выпущена с оккупированной территории. Мужчина признался, что местных жителей запугали расстрелом, чтобы они молчали, а он сам блокировал доступ к фрагментам самолета представителей международных организаций.

По данным полиции, среди задержанных есть дежурные блокпостов, агитаторы, работники исправительных колоний. Под влияние пропаганды попали и молодые люди. Так, при попытке пересечь КПВВ Марьинка задержан 19-летний боевик "Молодой гвардии" "ДНР", который совершал преступления. В частности, он рассказал, что его соратники под угрозой автоматов совершали на блокпосту насилие над женщинами.

Вместе с тем все больше участников незаконных вооруженных формирований сами сдаются правоохранителям. В этом случае государство гарантирует им шанс на освобождение от уголовной ответственности - при условии, что они не совершали тяжких преступлений, отмечают в пресс-службе.

В полиции добавляют, что с начала года шансом начать новую жизнь в Украине воспользовались уже 10 бывших боевиков. Среди них как те, кто стоял у истоков оккупации в 2014 году, так и "новые кадры", которые уже сейчас пошли к террористам, но вернулись разочарованные.

null

null

 

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать