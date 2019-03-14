С "ДНР" убегают боевики: за два месяца Украине сдались уже 10 человек
Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.
Всего с начала года полицейские разоблачили 35 участников незаконных вооруженных формирований. Большинству грозит до 8 лет лишения свободы, говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что согласно ч.6 ст. 260 УК, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
В полиции добавляют, что в Торецке задержан боевик, предоставивший важные показания о теракте с Боингом, в котором погибли почти 300 человек. Экс-наемник террористов, дежуривший на месте падения рейса МН-17, подтвердил, что ракета была выпущена с оккупированной территории. Мужчина признался, что местных жителей запугали расстрелом, чтобы они молчали, а он сам блокировал доступ к фрагментам самолета представителей международных организаций.
По данным полиции, среди задержанных есть дежурные блокпостов, агитаторы, работники исправительных колоний. Под влияние пропаганды попали и молодые люди. Так, при попытке пересечь КПВВ Марьинка задержан 19-летний боевик "Молодой гвардии" "ДНР", который совершал преступления. В частности, он рассказал, что его соратники под угрозой автоматов совершали на блокпосту насилие над женщинами.
Вместе с тем все больше участников незаконных вооруженных формирований сами сдаются правоохранителям. В этом случае государство гарантирует им шанс на освобождение от уголовной ответственности - при условии, что они не совершали тяжких преступлений, отмечают в пресс-службе.
В полиции добавляют, что с начала года шансом начать новую жизнь в Украине воспользовались уже 10 бывших боевиков. Среди них как те, кто стоял у истоков оккупации в 2014 году, так и "новые кадры", которые уже сейчас пошли к террористам, но вернулись разочарованные.
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