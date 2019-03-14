Российские тролли распространяют в соцсетях мифы о вреде вакцинации в Украине, - Климкин

14 марта, 2019, 15:32

Мифы о вреде вакцинации в Украине в социальных сетях распространяли с аккаунтов, связанных с Россией

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Все, думаю, замечали, насколько российские тролли любят поживиться на теме вакцинации. Исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях, которые распространяли антивакцинаторские мифы: большинство из них, как и в случае с вмешательством в американские выборы, были написаны со связанных с Россией аккаунтов", - написал министр.

Он написал, что именно так подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения для повышения уровня вакцинации населения в Украине.

"Посеяв раздор и общественные волнения, Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию как аргумент в своих failed state упреках Украине и другим странам", - сообщил Климкин.

Он также добавил, что такая дезинформационная кампания является неотъемлемой составляющей гибридной войны России против человечества.