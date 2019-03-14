Россия усиливает свои войска у границы на Луганщине, - Наев
Как рассказал командующий ООС Сергей Наев, на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировали 44 танка, передает ТСН.
Танки стянули к населенным пунктам Мирное и Круглик.
"Хотел бы отметить, что вдоль государственной границы Российская Федерация сейчас осуществляет усиление своих воинских частей. Есть четкие данные, что на полигоны Кадамовский и Кузьминский прибыли новые батальйонно-тактические группы. А вдоль госграницы на Луганщине - подразделения третьей мотострелковой дивизии", - рассказал он .
Отмечается, что украинские военные проводят разведывательные действия. Они, в частности, обезвредили вражеский беспилотник, с помощью которого враг шпионил на мариупольском направлении.
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