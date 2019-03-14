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Ремонт Шулявского путепровода: КГГА показала, как изменятся маршруты общественного транспорта


фото: kiev.express
В КГГА показали как изменятся маршруты общественного транспорта в период ремонта Шулявского путепровода

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, с 16 марта проведут ремонт по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод).

Из-за ремонта закрывается движение троллейбусов маршрутов № 22, 27, 42 и изменится работа наземного общественного транспорта.

Поэтому движение организуют:

  • троллейбусов маршрута № 21К "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод";

  • троллейбусов маршрута № 22к "Международный аэропорт" Киев "(" Жуляны ") - Индустриальный путепровод";

  • троллейбусов маршрута № 27к «Зал. ст." Киев - Волынский "- Индустриальный путепровод";

  • троллейбусов маршрута № 27А "Ст. м." Почайна "- ул. Дегтяревская";

  • троллейбусов маршрута № 30К "Ул. Милославская - ул. Дегтяревская";

  • троллейбусов маршрута № 42Д "Ст. м." Лыбидская "- зал. ст." Киев -Волынский ";

  • автобусов маршрута № 27ТР "Ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод";

  • троллейбусов маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее - ул. Дорогожицкая - ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) - ул. Дорогожицкая - ул. Юрия Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - Севастопольская площадь - далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;

  • автобусов маршрута № 2 "Улица Булгакова - улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко по трассе от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее - ул. Николая Василенко - ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.

В КГГА также напомнили, что пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

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