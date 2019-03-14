Работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы продолжаются

14 марта, 2019, 16:21

"С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы", - отметил во время брифинга Олег Слободян

"С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы", - отметил сегодня во время выступления на брифинге в "Укриформе" помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он также добавил, что сейчас удалось активизироваться на участке в Луганской области. Подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройство заграждений и обустраивают противотранспортные рвы. Продолжаются проектно-изыскательские работы.

Всего с начала месяца уже обустроены около 500 метров рвов (с начала года 4,5 км), 120 м заграждения типа "Егоза" (с начала года 6 км), подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги.

На участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Олег Слободян напомнил, что данный проект был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля над линией государственной границы и упреждения ее нарушения. А конечным сроком реализации проекта является 2021 год.

Всего на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортные рвов, 9,5 км проволочного ограждения, 47,94 км заграждений из спирали типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов рокадной дороги через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ряд других важных работ.

Кроме того, помощник председателя Госпогранслужбы отметил, что эффективность данного проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.

Также помощник главы пограничного ведомства констатировал, что на протяжении 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1, 3 млрд грн. За эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности российско-украинской границы, а это: почти 340 км против транспортных рвов, 250 км рокадной дороги, переоснащены 5 пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и много другое. При этом следует понимать, что Государственная пограничная служба не реализует проект самостоятельно. Этим занимаются подрядные организации, которые участвуют в проекте на определенных законом условиях.

"Данный проект является крайне важным для нашего государства, а потому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти", - отметил Олег Слободян.