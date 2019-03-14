"Турбоатом" изготовит турбины для украинских ГЭС более чем на миллиард гривен
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.
"Этот контракт предусматривает работу для 25 тыс. украинских рабочих, инженеров, проектировщиков. Это работа на украинскую экономику, украинскую независимость", - сказал Гройсман.
В феврале "Энергоатом" и "Турбоатом" заключили контракт на производство турбин на сумму 500 млн грн.
ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Их производство осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят специальные конструкторские бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.
Управление государственной долей акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.
- Напомним, 16 января 2019 года Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации. В список объектов большой приватизации включены 16 объектов.
- Напомним, 10 января исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров и постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заключили договоренности о решении проблем, которые блокируют большую приватизацию.
- Руководительница министерства финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2019 году государственный бюджет должен пополниться на 17 млрд грн от приватизации.
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
-