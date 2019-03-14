"Турбоатом" изготовит турбины для украинских ГЭС более чем на миллиард гривен

14 марта, 2019, 18:19

Харьковское предприятие "Турбоатом" заключило контракт на производство турбин для отечественной гидроэнергетики на сумму 1,27 млрд грн

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

"Этот контракт предусматривает работу для 25 тыс. украинских рабочих, инженеров, проектировщиков. Это работа на украинскую экономику, украинскую независимость", - сказал Гройсман.

В феврале "Энергоатом" и "Турбоатом" заключили контракт на производство турбин на сумму 500 млн грн.

ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Их производство осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят специальные конструкторские бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной долей акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.