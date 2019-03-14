"Быстрые победы над более слабыми странами": в Пентагоне назвали возможные сценарии ядерной агрессии России

14 марта, 2019, 12:09

Российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах

Об этом заявил глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, передает русская служба "Голоса Америки".

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", - заявил Скапаротти комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

По мнению представителей Пентагона, Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, размышляет об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования - вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я считаю, что они действительно разрабатываются для этого", - сказал он.

Исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбарджер согласилась с Скапаротти, отметив, что китайские военные стратеги разработали аналогичную теорию достижения победы в конфликтах. Она сказала, что обе страны стремятся подвести США к сложной проблеме.

"Модернизация вооруженных сил России и Китая в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют этим субъектам возможность действовать быстро, использовать то, что обычно называют сценарием факта", - заявила Вилбарджер.

"Если станет ясно, что задействован такой сценарий, то США окажутся в неблагоприятной ситуации, когда им приходится реагировать так, что это может рассматриваться как эскалация конфликта, что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными государствами", - добавила она.

Генерал Скапаротти отметил, что Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" оружейных систем, способных доставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие.

"Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают занепокоэння, поскольку они поддерживают ложную уверенность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", - заявил генерал.