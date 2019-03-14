Появились первые платежные карточки со встроенным сканером отпечатков пальцев

14 марта, 2019, 11:11

Нидерландская компания Gemalto выпустила дебетовую карту со встроенным сканером отпечатков пальцев

Об этом пишет The Verge.

Компании Gemalto позволит осуществлять бесконтактные NFC-платежи без необходимости вводить PIN-код, однако будет защищена от мошеннических действий. Биометрические данные будут храниться только на карте, поэтому злоумышленники не смогут украсть эту информацию из базы данных банка.

С апреля 2019 г. британский банк Natwest выпустит 200 тестовых карт Gemalto для своих клиентов. Сейчас в Великобритании появился новый закон, согласно которому при покупках на сумму свыше 30 фунтов стерлингов покупатели обязаны вводить пароль даже при бесконтактных платежах. При этом он не будет применяться в случае биометрического распознавания данных.