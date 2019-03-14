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Появились первые платежные карточки со встроенным сканером отпечатков пальцев

Нидерландская компания Gemalto выпустила дебетовую карту со встроенным сканером отпечатков пальцев

Об этом пишет The Verge.

Компании Gemalto позволит осуществлять бесконтактные NFC-платежи без необходимости вводить PIN-код, однако будет защищена от мошеннических действий. Биометрические данные будут храниться только на карте, поэтому злоумышленники не смогут украсть эту информацию из базы данных банка.

С апреля 2019 г. британский банк Natwest выпустит 200 тестовых карт Gemalto для своих клиентов. Сейчас в Великобритании появился новый закон, согласно которому при покупках на сумму свыше 30 фунтов стерлингов покупатели обязаны вводить пароль даже при бесконтактных платежах. При этом он не будет применяться в случае биометрического распознавания данных.

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