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Powerball – США разыгрывает $495 млн в эту субботу

В субботу 16 октября состоится грандиозный тираж лотереи Powerball – США. После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $495 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире

Граждане Украины, наравне с резидентами США, могут принять участие в тираже здесь.

"Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша", - отметил Гордон Меденика, представитель Национальной лотереи.

Тиражи Powerball проходят по средам и субботам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние.

Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.

Теперь же, когда джекпот Powerball – США достиг $448 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. 

Октябрь 2018 г., магазин в Филадельфии. Желающие сорвать рекордный джекпот лотереи Мега Миллионс в $1,5 миллиарда ждут своей очереди, чтобы купить билет на удачу.

Согласно правилам лотереи США, участвовать в тиражах могут не только резиденты США, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Правила гласят, что нерезиденты не могут въезжать на территорию США, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее, украинцы имеют право участвовать в лотерее США при условии, что билет был приобретен законно на территории США и не вывозился за ее пределы.

Так, гражданин Украины может приехать в США, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Как играть в лотерею США онлайн?

Для участия в лотерее Powerball из Украины необходимо приобрести официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-69) и шар "Пауэрбол" (1-26). TheLotter загружает сканы приобретенных билетов в личные аккаунты пользователей до начала тиража.

Каждый может участвовать, каждый может выиграть

 

Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре 2018 года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории. 

 

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