Похищения, пытки, незаконные аресты: Госдеп США отчитался о ситуации в Крыму
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Так, доклад содержит сообщение о похищениях, пытках и незаконных арестах людей по политическим мотивам.
"В Крыму происходят исчезновения по политическим мотивам; пытки и жестокое обращение с задержанными для получения признаний, чтобы наказать лиц, которые опираются оккупации; политически мотивированные заключения; вмешательства в свободу выражения взглядов, в том числе прессы, собраний и ассоциаций", - сообщает Госдеп США.
Также в докладе говорится об усилении преследования крымских татар и проукраинских активистов в ответ на их мирное противодействие российской оккупации.
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США готовит ежегодные доклады Конгрессу о положении с правами человека в других странах с 1977 года.
- Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о 39 заключенных по политическим мотивам и 12 погибших вследствие притеснений Россией жителей Крыма.
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