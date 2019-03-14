Похищения, пытки, незаконные аресты: Госдеп США отчитался о ситуации в Крыму

14 марта, 2019, 08:52

Госсекретарь США Майк Помпео представил ежегодный доклад о правах человека в мире, в котором говорится о значительных нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, доклад содержит сообщение о похищениях, пытках и незаконных арестах людей по политическим мотивам.

"В Крыму происходят исчезновения по политическим мотивам; пытки и жестокое обращение с задержанными для получения признаний, чтобы наказать лиц, которые опираются оккупации; политически мотивированные заключения; вмешательства в свободу выражения взглядов, в том числе прессы, собраний и ассоциаций", - сообщает Госдеп США.

Также в докладе говорится об усилении преследования крымских татар и проукраинских активистов в ответ на их мирное противодействие российской оккупации.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США готовит ежегодные доклады Конгрессу о положении с правами человека в других странах с 1977 года.