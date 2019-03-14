Погода на 14 марта: синоптик рассказала, где будут осадки
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В Украину придет из Польши атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Franz, поэтому в большинстве областей Украины будет облачно.
В западных и северных областях Украины, а также в Винницкой будет облачно и с осадками. Однако в Сумскую область осадки не дойдут.
В южной части, в большинстве центральных областей и на юге Украины удержится сухая погода. Ветер будет южного направления, 5-10 м / с, на Западе возможны порывы до 15 м / с.
Температура воздуха днем ожидается + 4 ° C ... + 8 ° C, в Одесской области, в Черновицкой области и Закарпатье до + 9 ° C ... + 11 ° C.
В Киеве 14 марта, в четверг, солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем ожидается + 6 ° C ... + 8 ° C.
По предварительным прогнозам, потепление будет 17 и 18 марта.
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