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Погода на 14 марта: синоптик рассказала, где будут осадки

14 марта в большинстве областей погода будет облачной

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В Украину придет из Польши атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Franz, поэтому в большинстве областей Украины будет облачно.

В западных и северных областях Украины, а также в Винницкой будет облачно и с осадками. Однако в Сумскую область осадки не дойдут.

В южной части, в большинстве центральных областей и на юге Украины удержится сухая погода. Ветер будет южного направления, 5-10 м / с, на Западе возможны порывы до 15 м / с.

Температура воздуха днем ожидается + 4 ° C ... + 8 ° C, в Одесской области, в Черновицкой области и Закарпатье до + 9 ° C ... + 11 ° C.

В Киеве 14 марта, в четверг, солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем ожидается + 6 ° C ... + 8 ° C.

По предварительным прогнозам, потепление будет 17 и 18 марта.

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