Погода на 14 марта: синоптик рассказала, где будут осадки

14 марта, 2019, 06:20

14 марта в большинстве областей погода будет облачной

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В Украину придет из Польши атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Franz, поэтому в большинстве областей Украины будет облачно.

В западных и северных областях Украины, а также в Винницкой будет облачно и с осадками. Однако в Сумскую область осадки не дойдут.

В южной части, в большинстве центральных областей и на юге Украины удержится сухая погода. Ветер будет южного направления, 5-10 м / с, на Западе возможны порывы до 15 м / с.