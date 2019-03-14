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Почтальонам и начальникам сельских отделений Укрпочты повысят зарплату с 1 апреля


фото: volodymyrmedia
Укрпочта в 2019 году увеличит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений с 1 апреля

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Увеличение окладов для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость будет проходить в 2 этапа. То есть, с 1 апреля - на 6% и с 1 июля на 6%.

Повышение проведут за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий, согласно постановлению правительства и по инициативе президента Украины.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Укрпочта получила 500 млн гривень на покрытие расходов на доставку пенсий и монетизированных субсидий.

"Именно это дает возможность одной из крупнейших государственных компаний работать без убытков, без сокращения штата работников и даже с повышением заработной платы", - сказал он.

Отмечается, что в общем увеличенные должностные оклады получат около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2019 Укрпочта уже повысила должностные оклады операторам и начальникам городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

 

 

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