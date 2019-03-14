Осужденный за организацию "убийства" Бабченко просит выпустить его из тюрьмы
Об этом говорится в материалах судебного дела, передает "Украинская правда".
Защита Германа подал ходатайство об освобождении осужденного из колонии из-за тяжелой болезни.
В января 2019 года Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу так называемого "организатора убийства" и назначил врачебный осмотр Германа.
В то же время, начальник колонии должен предоставить материалы личного дела мужчины и документы, характеризующие его поведение во время отбывания наказания.
По данным судебного реестра, Герман отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Участие в судебном заседании он принимал по видеоконференции.
Как отмечает "Украинская правда", Диана Назаренко, указанная адвокатом осужденного, подтвердила, что представляет интересы именно фигуранта дела Бабченко.
Впрочем защитница не стала комментировать болезнь Германа, сообщать дополнительную информацию и пообещала ответить на вопросы позже.
Позже она прислала сообщение, в котором отметила, что не может сообщить о состоянии Германа, а также о месте его пребывания, поскольку такую информацию можно сообщать только с разрешения клиента.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценировано в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми из РФ о террористической деятельности. Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Голосеевский районный суд города Киева после соглашения со следствием приговорил Германа к 4,5 года лишения свободы.
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