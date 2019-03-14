14 марта, 2019, 16:07

В четверг, 14 марта, выступая перед журналистами в парламенте, Олег Ляшко заявил о том, что не предаст своих избирателей и одержит победу в президентских выборах.

"Сегодня социология по заказу власти и штабов, на которые она работает, продолжает обманывать народ. Я хочу сказать украинцам, - мы идем на выборы, чтобы победить! Не играться, не шутить, не экспериментировать, а ПОБЕДИТЬ! Если кто-то ждет от меня, что я, как Садовой или другие кандидаты, которые предали своих избирателей и под кого-то «легли», и так же поступлю я – никто этого не дождется. Я не предам избирателей, я не предам миллионы украинцев, которые верят мне, которые поддерживают мою политику, и хотят достойно жить в своей родной стране", - заявил Ляшко.

Лидер "радикалов" акцентировал внимание на том, что в отличие от всех кандидатов, у него есть четкая программа возрождения экономики и восстановления социальной справедливости в государстве.

"Я – единственный кандидат в Президенты, который предлагает абсолютно четкую программу возрождения экономики, возрождения силы страны, возвращения украинцев домой. Мы хотим, чтобы украинские дети, которые имеют одну перспективу благодаря власти – либо на базар, либо в Польшу, - вернулись в Украину. Я знаю, что надо делать, у нас есть абсолютно четкий план действий, и я уверен в нашей победе! Наша сила в том, чтобы возродить страну, сделать ее сильной, дать людям работу и высокие зарплаты. Все кандидаты в Президенты говорят, о чем угодно, кроме того, что болит и колет нормальному человеку. Мы идем чтобы побеждать! Никакая социология, никакая ложь и манипуляции, подкупы властью избирателей нас не остановят", - сказал Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии призвал избирателей не верить в обман власти и не поддаваться на провокации.

"Я прошу людей верить в то, что мы победим. Власть не борется с бедностью. Власть хочет купить людей, чтобы потом обмануть, и вновь грабить страну следующие 5 лет. И я иду в Президенты для того, чтобы не дать им грабить украинский народ. Я иду, чтобы изменить бюджет, поднять зарплаты учителям, врачам, пересчитать пенсии, чтобы люди не нуждались в подачках перед выборами. Мы поднимем размер госпомощи при рождении ребенка, на уход за новорожденными. Мы обязательно победим!" - резюмировал Ляшко.